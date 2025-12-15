Ein junger Autofahrer setzt zum Überholen an, übersieht dabei aber zwei Autos. Die erste Fahrerin kann noch ausweichen. Der Zusammenstoß mit dem zweiten Wagen hat fatale Folgen.

Haren - Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 70 im Emsland ums Leben gekommen. „Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte verstarb er noch an der Unfallstelle“, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall zwischen Meppen und Emmeln wurde eine 49-jährige Frau schwer verletzt. Zwei weitere Beteiligte, eine 59-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann, erlitten leichte Verletzungen.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler war der 22-Jährige am Vormittag zum Überholen ausgeschert. Dabei übersah der junge Mann wohl zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Die 59-Jährige konnte mit ihrem Auto ausweichen und wurde nur leicht touchiert. Mit dem Wagen der 49-Jährigen kam es aber zum frontalen Zusammenstoß. Mit ihr im Taxi saß der 79 Jahre alte Mann.