In Neustadt am Rübenberge prallt ein 22 Jahre alter Autofahrer gegen einen Baum und stirbt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Niedersachsen ein Mensch ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Neustadt am Rübenberge - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover ein 22 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann gegen 2.30 Uhr mit seinem Pkw kurz vor dem Ortsausgang von Laderholz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen und prallte dann frontal gegen einen Baum.

Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht an dem Unfall beteiligt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.