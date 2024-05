Dessau - Bei einem Verkehrsunfall in Dessau ist am Samstag ein 22 Jahre alter Mann gestorben. Er sei gegen 10 Uhr mit dem Rad auf der Bundesstraße 185 gefahren und habe eine Kreuzung überquert, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe ihn das Auto eines 32 Jahre alten Mannes erfasst. Der Radfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es.

Die genauere Ursache für den Unfall sei Teil der aufgenommenen Ermittlungen, erklärte die Polizei. Die Unfallstelle war den Angaben nach für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt.