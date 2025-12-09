Auf der Bundesstraße 183 Richtung Bad Düben kommt es zu einem Unfall: Ein 22-Jähriger verliert in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen Baum.

Bad Düben - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 183 ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am Montagabend in Richtung Bad Düben unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug brach nach rechts aus und prallte gegen einen Baum. Der 22-Jährige erlag seinen Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.