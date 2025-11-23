In Löningen kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Neben den Verletzten gibt es auch einen hohen Sachschaden.

Löningen - In Löningen (Landkreis Cloppenburg) sind auf einer Kreuzung zwei Autos kollidiert. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, vier weitere wurden laut Mitteilung der Polizei leicht verletzt.

Ein 22-Jähriger habe die Kreuzung mit seinem Auto geradeaus überqueren wollen, teilte die Behörde weiter mit. Dabei habe er das Auto eines 52-Jährigen übersehen. Dieser hätte Vorfahrt gehabt. Bei der Kollision sei der 52-Jährige schwer verletzt worden. Seine drei Mitfahrer sowie der 22-jährige mutmaßliche Verursacher seien mit leichten Verletzungen davongekommen.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei betrug der Sachschaden rund 36.000 Euro.