Ein 22-Jähriger wird Opfer eines Angriffs in Hildburghausen - eine Gruppe bedroht ihn und schlägt ihn bewusstlos. Die Polizei sucht Zeugen.

Hildburghausen - Eine Gruppe von sechs Menschen hat einen 22-Jährigen in Hildburghausen angegriffen. Sie bedrohten ihn am Samstagabend und schlugen mehrfach mit Fäusten auf ihn ein, bis er sein Bewusstsein verlor, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann erlitt demnach Verletzungen im Gesicht und an der rechten Hand. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.