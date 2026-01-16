Mehr als 20 Unternehmen aus Jena stellen sich auf der weltweit bedeutenden Messe für Optik und Photonik in den USA vor. Auch große Namen der Branche sind vertreten.

Mehr als 20 Unternehmen aus Jena präsentieren sich ab Dienstag auf der internationalen Leitmesse für Optik und Photonik „Photonics West“ in San Francisco. (Archivbild)

Jena/San Francisco - Mehr als 20 Unternehmen aus Jena präsentieren sich ab Dienstag auf der internationalen Leitmesse für Optik und Photonik „Photonics West“ in San Francisco. Dazu zählen auch Branchengrößen wie der Technologiekonzern Jenoptik, das Optik-Unternehmen Carl Zeiss sowie der Spezialglashersteller Schott, wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Jena mitteilte.

Die starke Beteiligung unterstreiche die Bedeutung des Standorts Jena auf dem globalen Markt. „Gerade in wirtschaftlich gedämpften und angespannten Zeiten ist es entscheidend, Präsenz zu zeigen, Innovationskraft sichtbar zu machen und den direkten Austausch mit Kunden und Partnern weltweit zu suchen“, betonte der Geschäftsführer der Jenaer Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke.

Die „Photonics West“ gilt mir rund 1.300 Ausstellenden aus aller Welt als einer der wichtigsten Branchentreffs für Optik und Photonik und findet vom 20. bis 22. Januar statt.