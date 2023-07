22 Thüringer und Vereine treten beim Engagementpreis an

Berlin/Erfurt - 22 Thüringer sowie Vereine und Organisationen sind für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Sie hätten damit die Chance, einen der fünf Jurypreise oder den Publikumspreis zu gewinnen, teilte das Bündnis für Gemeinnützigkeit als Träger des Preises mit. Bundesweit seien es 390 Nominierte, die sich für das Gemeinwohl einsetzten.

Aus Thüringen antreten werden unter anderem das Projekt „1000 Buchen“ aus Weimar oder das Meraki Café des Zwischenwelten-Vereins aus Bad Langensalza. Nominiert seien außerdem der Schwarzaer Spinnstube e.V. aus Rudolstadt, der Verein Helping Angels Gotha, der Förderverein Kita Jenzigblick aus Jena oder der Förderverein Stadtbibliothek Eisenach.

„Freiwilliges Engagement ist für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Die Nominierten für den Deutschen Engagementpreis sind ein eindrucksvolles Beispiel für gelebte Solidarität und Mitmenschlichkeit“, erklärte Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk. Die Fernsehlotterie zählt zu den Fördererpartnern des Engagementpreises.

Nach Angaben der Organisatoren wählt eine Fachjury im September die Preisträger in fünf Kategorien aus - dotiert seien die Preise mit jeweils 5000 Euro. Die anderen Nominierten könnten auf Stimmenfang für den mit 10 000 Euro dotieren Publikumspreis gehen. Die Preisverleihung sei am 5. Dezember in Berlin geplant.

Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von Verbänden und unabhängigen Organisationen sowie Experten aus dem gemeinnützigen Sektor.