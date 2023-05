Osnabrück - Ein junger Motorradfahrer ist auf der Autobahn 30 bei Osnabrück einem Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Hannoveraner sei am Mittwochmorgen in Richtung Niederlande gefahren und dabei gegen den vorausfahrenden Wagen geprallt, teilte die zuständige Autobahnpolizei mit. Beim darauffolgenden Sturz habe er sich schwere Verletzungen an den Beinen und der Schulter zugezogen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des Auto blieben den Angaben zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine kurzfristige Vollsperrung der A30 wurde nach knappen anderthalb Stunden wieder aufgelöst. Wie es zu dem Auffahrunfall kam, blieb zunächst unklar.