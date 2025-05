Berlin - Ein Mann in Hellersdorf ist von Unbekannten durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der 23-Jährige in der Nacht auf Freitag in einem Bus der Linie N5 in einen Streit mit einer Gruppe aus sechs Personen.

Am U-Bahnhof Hellersdorf sollen die Männer zusammen aus dem Bus gestiegen und in Richtung Alice-Salomon-Platz gelaufen sein. Dort griffen die sechs Männer den 23-Jährigen an. Einer der Tatverdächtigen soll ein Messer gezogen und mehrfach ihn eingestochen haben.

Das Opfer des Angriffs kam mit Stichverletzungen in Rumpf und Gesicht in ein Krankenhaus, wo der 23-Jährige stationär aufgenommen und behandelt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.