Sechs Richtige plus Superzahl: Sachsen-Anhalt hat einen neuen Lotto-Millionär. Es ist der landesweit bisher höchste Gewinn in der Spielart.

Magdeburg - Mit einem Gewinn von mehr als 23,3 Millionen Euro hat ein Lottospieler aus dem Süden Sachsen-Anhalts den Jackpot geknackt. Das sei landesweit der bisher höchste Gewinn in der Spielart Lotto 6 aus 49, teilte die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mit. Es sei bundesweit der einzige Gewinn gewesen, bei dem alle sechs Gewinnzahlen sowie die Superzahl richtig waren.

Die Wahrscheinlichkeit, so viel Glück zu haben, liege bei rund 1 zu 140 Millionen. Weitere Angaben zu dem glücklichen Gewinner oder der Gewinnerin wurden nicht gemacht.

Der Spielschein für zwei Ziehungen war den Angaben zufolge anonym in einer Lotto-Verkaufsstelle im Süden Sachsen-Anhalts abgegeben worden. Der Einsatz lag bei 18,10 Euro. Der Gewinn könne ab sofort in allen 630 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden.