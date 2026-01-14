Nach einem nächtlichen Vorfall in Los Angeles ist Kiefer Sutherland von der Polizei festgenommen worden. Der Schauspieler soll einen Fahrer von einem Fahrdienst tätlich angegriffen haben.

Los Angeles - Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, „Flatliners“, „24“) ist wegen Vorwürfen von Körperverletzung und strafrechtlich relevanter Bedrohungen festgenommen worden. Nach Mitteilung der Polizei soll der gebürtige Kanadier in Los Angeles den Fahrer eines Fahrdienstes körperlich angegriffen und bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich demnach kurz nach Mitternacht am Montag. Das Opfer habe dabei keine Verletzungen erlitten, die noch vor Ort hätten ärztlich behandelt werden müssen, hieß es weiter.

Sutherland kam wenige Stunden später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) wieder auf freien Fuß. Anfang Februar muss er vor Gericht erscheinen. Der Schauspieler äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Frühere Haftstrafe

Sutherland hatte früher mehrmals wegen Alkoholkonsums Ärger mit der Polizei. 2007 wurde er in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verbrachte 48 Tage in Haft.

Der Sohn von Hollywood-Star Donald Sutherland (1935 - 2024) ist aus Filmen wie „Melancholia“, „Nicht auflegen!“, „Spurlos“ und „Flatliners“ bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Echtzeitserie „24“ als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Er hat auch als Musiker Erfolg.