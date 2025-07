Zum 13. Mal suchen Kunstschaffende Inspirationen in der altmärkischen Idylle. Sie kommen zum Arbeiten an die Milde.

Kalbe - Malerei, Literatur, Musik und Installationskunst: Sechs Wochen wird die Kleinstadt Kalbe in der Altmark zum Arbeits- und Präsentationsort für Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt. Für den Internationalen Sommercampus haben 24 von ihnen ein Stipendium erhalten, wie der ausrichtende Verein Künstlerstadt Kalbe mitteilte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen demnach aus zehn Ländern, unter anderem aus Japan, Südkorea, Polen, Indien und Frankreich. Der Sommercampus dauert bis zum 31. August.

Rundgang durch die Ateliers für alle

Während ihres Aufenthalts in Kalbe, das sich im Altmarkkreis Salzwedel befindet, setzen die Stipendiaten und Stipendiatinnen Kunstprojekte um und präsentiere diese bei Atelierrundgängen der Öffentlichkeit. Diese finden jeden Samstagnachmittag statt. In der Campuszeit werden den Angaben zufolge auch Workshops für Kinder, Kino, Radtouren und eine offene Kunstbühne angeboten. Ein Höhepunkt ist am 2. August das Bänkefest in der Altstadt.

Gearbeitet wird während des Sommercampus in Räumen, die sich in teils seit mehreren Jahren leerstehenden Gebäuden in der Stadt befinden. Drei von ihnen, darunter das alte Gericht, werden vom Verein stückweise saniert und so wiederbelebt. Ein zentraler Anlauf- und Veranstaltungsort ist der Kulturhof, den der 2013 gegründete Verein betreibt. Im Kern der Vereinsarbeit geht es um die Belebung eines der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands durch Kunst und Kultur.