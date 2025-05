In den frühen Morgenstunden verliert eine 25-Jährige in Berlin-Mariendorf die Kontrolle über ihr Auto – und muss notoperiert werden.

Berlin - Eine 25-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mariendorf schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll sie in den frühen Morgenstunden aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren haben, das danach gegen einen Poller und einen Baum fuhr. Das Wagen überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die 25-Jährige aus ihrem Fahrzeug und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort musste sie aufgrund einer inneren Organverletzung notoperiert werden.

Laut Polizei gab die Frau bei einer ersten Befragung am Unfallort gegenüber den Einsatzkräften an, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben.