Lastrup - Ein 25 Jahre alte Autofahrer ist bei einer Kollision infolge eines Überholmanövers bei Lastrup (Landkreis Cloppenburg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Fahrer am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 213 mehrere Autos und stieß dann mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal zusammen. Dessen 26 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor er ins Krankenhaus kam. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, starb der 25-Jährige dort nach erfolgloser Reanimation.

Auf dem Auflieger des Sattelschleppers befanden sich mehrere Schweine. Die Tiere blieben nach Angaben der Polizei augenscheinlich unverletzt.