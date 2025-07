Durch einen Stich in den Kopf erlitt ein Mann in Berlin lebensgefährliche Verletzungen. (Symbolbild)

Berlin - Ein 25-jähriger Mann ist in Berlin-Lichtenberg durch einen Stich in den Kopf lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es an Montagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weitlingstraße zu der blutigen Tat. Mutmaßlicher Täter war demnach ein anderer Mann, der flüchtete. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus operiert. Die Gründe für den Angriff waren zunächst nicht bekannt.