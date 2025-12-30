Bei einem Kontrollgang entdeckt ein Bahnmitarbeiter einen 25-Jährigen tot an einer ICE-Strecke. Die Ermittler stehen vor offenen Fragen.

Im Gleisbett einer ICE-Strecke bei Göttingen lag der Leichnam eines 25-Jährigen. (Symbolbild)

Göttingen - Ein 25 Jahre alter Mann ist tot im Gleisbett einer ICE-Strecke in Göttingen gefunden worden. Ein Bahnmitarbeiter entdeckte den leblosen Körper am Montagmittag bei einer routinemäßigen Gleisbegehung, wie die Polizei mitteilte.

Die Todesursache und die genauen Umstände sind bislang unklar. Der Mann wurde anhand mitgeführter Papiere eindeutig identifiziert und stammt aus Hannover. Bezüge nach Göttingen hatte er nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Strecke wird sowohl von ICE-Zügen als auch vom Güterverkehr genutzt.

Ergebnis der Obduktion steht aus

Nach Angaben der Ermittler könnte der Leichnam bereits mehrere Tage an der Fundstelle gelegen haben. Zur Klärung der Todesursache ordnete das Amtsgericht Göttingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Die rechtsmedizinische Untersuchung läuft noch, Ergebnisse lagen zunächst nicht vor.

Für die Bergung des Toten und die Ermittlungen musste die Bahnstrecke am Montag für knapp zwei Stunden gesperrt werden. In der Folge kam es zu Zugverspätungen. Die Ermittlungen dauern an.