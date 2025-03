250.000 Euro Schaden bei Brand in Baumarkt

Stendal - Ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro Schaden ist bei einem Brand eines Baumarktes in Stendal entstanden. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand. Der Brand in der Nacht habe sich auf den Außenbereich des Marktes beschränkt, führte er weiter aus. Die Ware im Markt ist demnach nicht beschädigt worden.

Inzwischen sei der Brand gelöscht, hieß es. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.