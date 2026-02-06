Karriere im Klassenzimmer oder in der Kita? Beim Berlin-Tag gibt es Tipps von Experten, Einblicke in unterschiedlichste Berufe und Kontakte zu Arbeitgebern. Sogar die Bildungssenatorin schaut vorbei.

Die Bildungsmesse Berlin-Tag informiert über die Arbeit in Kitas, Schulen, , Jugendämtern und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. (Symbolbild)

Berlin - Der Berlin-Tag im Veranstaltungszentrum Station in Kreuzberg bietet Einblicke in die Berufsmöglichkeiten im Bildungsbereich in der Hauptstadt. Dabei sind am Samstag, 14. Februar, von 9.00 bis 15.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Station in der Nähe des U-Bahnhofs Gleisdreieck rund 250 Aussteller vertreten, wie die Bildungsverwaltung mitteilte.

Dazu gehören unter anderem Schulen, Kitas, Jugendämter sowie weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und andere Organisationen. Sie informieren über ihre Arbeitsfelder, über Einstiegs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie Karriereoptionen.

Der Berlin-Tag ist den Angaben zufolge die bundesweit größte Berufsmesse für den Bildungsbereich. Er richtet sich insbesondere an Fach- und Nachwuchskräfte, Studierende, Quereinsteiger sowie Schülerinnen und Schüler. Sie haben unter anderem die Möglichkeit, mit Experten ins Gespräch zu kommen und Vorträge anzuhören. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat angekündigt, den Berlin-Tag am Vormittag zu besuchen.