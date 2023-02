Berlin - Ein 26-Jähriger ist bei einem Einbruch in eine Wohnung in Berlin-Kreuzberg von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Polizisten konnten bei dem Mann noch am Tatort mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Beutestücke aus der Wohnung sicherstellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach handle es sich bei dem 26-Jährigen um einen polizeibekannten Intensivtäter.

Ein 64-jähriger Anwohner alarmierte am Samstagmittag die Polizei, nachdem er beobachtete, wie sich ein ihm unbekannter Mann an dem Fenster seiner Nachbarin zu schaffen machte und wenig später in die Wohnung einstieg.