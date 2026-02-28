Nach einem Streit in einer Einkaufspassage greift der Mann nicht nur seinen Kontrahenten, sondern auch Polizisten an. Gleichzeitig bedroht er unbeteiligte Passanten. Was ist passiert?

Halle - Ein aggressiver Mann hat nach einer Auseinandersetzung in Halle mehrfach Polizisten angegriffen. Der 26-Jährige musste am Freitagabend in der Neustädter Passage mit Hilfe von Pfefferspray unter Kontrolle gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Um weitere Gefahren abzuwehren, kam der Angreifer in Abstimmung mit dem Amtsgericht in Verhinderungsgewahrsam.

In der Einkaufspassage hatte der Mann zunächst auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen und eingetreten. Kurz danach stellten Beamte den Angreifer in der Nähe, worauf er ein aggressives Verhalten unter anderem auch unbeteiligten Passanten zeigte. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden den Angaben zufolge eingeleitet.