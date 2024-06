Dresden/Mittweida - Neben Solisten, Bands, Shows, Projekten und Ideen sind im diesjährigen Wettbewerb Popularmusik in Sachsen erstmals auch Clubs prämiert worden. 26 Preisträger wurden am Donnerstag in Mittweida in nun fünf Kategorien gekürt, wie das Wirtschaftsministerium in Dresden mitteilte. Bei der zweiten Auflage der Konkurrenz gingen demnach 143 Bewerbungen ein. Für Clubs und Musikspielstätten sei die Kategorie „Nachtökonomie“ erstmals ausgelobt worden. Insgesamt standen Preisgelder in Höhe von 70.000 Euro bereit.

Die Gewinner seien „ein Aushängeschild für Sachsens Musikbranche“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) laut Mitteilung. „Mit ihren Projekten machen sie unser Leben reicher; sie unterhalten uns, regen zum Nachdenken an und eröffnen neue Perspektiven.“ Und sie seien Arbeitgeber, lockten Gäste in die Regionen und belebten Innenstädte. Sein Wunsch für die Zukunft sei es, „dass wir dieses Potenzial gemeinsam noch weiter heben und Sachsen als wichtigen Standort für Popularmusik stärken“.