Ein 27-Jähriger will den Diebstahl seiner Tasche bei der Polizei anzeigen. Dumm nur, dass gegen ihn selbst ein Haftbefehl vorliegt.

Osnabrück - Ein kurioser Vorfall in Osnabrück endet für einen 27 Jahre alten Italiener im Gefängnis: Er hat bei der Bundespolizei Anzeige wegen des Diebstahls seiner Umhängetasche erstattet - und wird wenig später selbst festgenommen. Am späten Montagnachmittag wurde der Mann am Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Eine Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab den Angaben zufolge, dass der 27-Jährige selbst per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Nachstellung in Tateinheit mit Bedrohung musste er eine Geldstrafe von 5.100 Euro begleichen - oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 51 Tagen verbüßen. Weil er nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.