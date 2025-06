Bei einem Unfall mit zwei Autos in Halle ist ein 27 Jahre alter Fahrer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach krachte dessen Auto am Freitagabend mit dem Auto eines 64-Jährigen zusammen. Einer der beiden Fahrer war betrunken – wer genau, teilte die Polizei nicht mit. Die Beamten stellten den Führerschein des betroffenen Fahrers sicher und ordnete eine Blutprobe an. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Es wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.