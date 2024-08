Weimar - Mit einem bunten öffentlichen Programm feiert Weimar den 275. Geburtstag des wohl berühmtesten Bewohner der Thüringer Stadt. Zum Ehrentag von Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe am 28. August plant die Klassik Stiftung Weimar unter anderem Mitmach-Workshops für Familien und Konzerte. Los geht die Feier am Mittag mit dem Anschnitt einer Kartoffeltorte - angeblich der Lieblingskuchen des berühmten Literaten.

Zudem haben das Goethe Wohnhaus und Goethes Gartenhaus länger als sonst geöffnet, der Eintritt wird dann - wie alle Programmpunkte - kostenfrei sein. Interessierte können einen Live-Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ARD Kultur zum Thema „Goethe - heute noch ein Influencer für Literatur und Theater?“ auf einer Bühne vor Goethes Wohnhaus verfolgen.

Rauschende Feste nicht unbedingt nach Goethes Geschmack

Noch zu Goethes Lebzeiten (1749 - 1832) wurde laut Klassik Stiftung sein Ehrentag bereits mit teils rauschenden Festen gefeiert. Davon sei Goethe selbst längst nicht immer begeistert gewesen. An vielen Orten in Deutschland habe es schließlich verfestigt, den Geburtstag mit Festveranstaltungen zu begehen.

Traditionell verleiht zudem das Goethe-Institut am Geburtstag des „Faust“-Autoren die Goethe-Medaille in Weimar bei einem Festakt für geladene Gäste. Die wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik in der Bundesrepublik geht in diesem Jahr an die literarische Übersetzerin und Dolmetscherin Claudia Cabrera (Mexiko), die Kulturmanagerin Iskra Geshoska (Nordmazedonien) und die Theatermacherin Carmen Romero Quero (Chile).