Mitten in der Nacht prallt das Auto einer Frau in Oldenburg gegen einen Baum. Die 28-Jährige kommt dabei ums Leben.

Eine 28-jährige Autofahrerin stirbt bei einem Unfall in Oldenburg. (Symbolbild)

Oldenburg - Eine Autofahrerin ist in Oldenburg mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die 28 Jahre alte Frau sei aus ungeklärten Ursachen mit ihrem Auto nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum und blieb schließlich an einem Brückengeländer stehen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall in der Nacht auf den Freitag kommen konnte.