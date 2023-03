280.000 neue Laubbäume in Berliner Wäldern

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch.

Berlin - Im Kampf gegen den Klimawandel sind in den Berliner Wäldern im vergangenen Herbst 280.000 Laubbäume gepflanzt worden - vor allem heimische Baumarten wie Eichen, Buchen, Hainbuchen, Winterlinden und Ulmen. Dies geht aus einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage her. Für nächsten Herbst ist eine ähnliche Größenordnung geplant. Seit dem Start des „Mischwald“-Programmes 2012 entstanden so jedes Jahr etwa 100 Hektar Mischwald. Inzwischen gibt es annähernd 3,5 Millionen neue Bäume.

Den neu entstandenen 1000 Hektar Mischwald steht in Berlin eine Gesamtfläche von 29 000 Hektar Waldfläche gegenüber. Der Zustand des Waldes habe sich nach einer leichten Verbesserung 2021 im vergangenen Jahr wieder verschlechtert. 2022 sei warm und trocken gewesen. Insgesamt sei der Zustand „sehr schlecht“, schrieb der Senat. Jedes Jahr wachsen rund 150.000 Kubikmeter Holz dazu. Gefällt wird deutlich weniger, im vergangenen Jahr rund 54.000 sogenannte Festmeter Holz. Die Berliner Forsten nahmen damit mehr als 2,1 Millionen Euro ein.