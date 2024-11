Die Gewalttaten mit Messern haben in den vergangenen Jahren in Berlin zugenommen. Erneut wurde ein Mann in Neukölln niedergestochen.

Berlin - Schon wieder ist ein junger Mann in Berlin-Neukölln mit einem Messerstich schwer verletzt worden. Der 29-Jährige ging am frühen Mittwochabend durch die Reuterstraße, als er angesprochen wurde, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Mann verlangte Wertsachen von ihm. Als der 29-Jährige sich weigerte, stach ihn der andere plötzlich mit einem Messer in den Rücken. Anschließend flüchtete er in Richtung Flughafenstraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.