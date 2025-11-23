Ein Elfmeter in der Anfangsphase ebnet den Weg: Energie Cottbus gewinnt in Essen, muss am Ende aber noch einmal gehörig zittern.

Essen - Energie Cottbus hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann zum Abschluss des 15. Spieltages bei Rot-Weiss Essen mit 3:2 (1:0) und überholte damit den MSV Duisburg, der bereits am Freitag mit 1:4 bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim verloren hatte. Sowohl Energie als auch die „Zebras“ haben jetzt 29 Punkte auf dem Konto, Essen liegt drei Zähler dahinter.

Nach 13 Minuten verwandelte Tolcay Cigerci einen Foulelfmeter, den Michael Kostka verursacht hatte. Zwar hatten die Essener gute Chancen, doch vor dem Seitenwechsel gelang ihnen kein Treffer.

Und nach Wiederbeginn jubelten erst einmal wieder die Gäste. Diesmal traf Justin Butler (51.). Nach etwas mehr als einer Stunde verkürzte Jannik Mause, doch auf der Gegenseite stellte Erik Engelhardt den alten Abstand wieder her (69.). RWE gab zwar nicht auf, mehr als das 2:3 durch den eingewechselten Tom Moustier sollte aber nicht mehr drin sein (88.).