In Ostniedersachsen ermittelt die Polizei akribisch nach dem Diebstahl von zwei Flaschen an einer Tankstelle. Am Nachmittag ist ein Verdächtiger gefasst - der Mann hat jetzt noch größere Probleme.

Gifhorn - Der Durst meldete sich früh: Am Sonntagmorgen um 9.00 Uhr hat ein Unbekannter in Gifhorn zwei Wodkaflaschen an einer Tankstelle gestohlen. Dank der guten Täterbeschreibung einer Zeugin richtete sich der Verdacht schnell gegen einen „amtsbekannten 35-jährigen Gifhorner“, wie die Polizei mitteilte. Streifenpolizisten trafen den Verdächtigen gegen 14.30 Uhr in der Nähe einer Bankfiliale an. Der Mann räumte die Tat ein, von den Wodkaflaschen fehlte allerdings jede Spur.

„Dafür ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,61 Promille, was den Verbleib der Flaschen erklären dürfte“, stellt die Polizei trocken fest. Auf Alkohol werde der 35-Jährige die nächste Zeit aber verzichten müssen, denn gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hildesheim vor, weil er eine Geldstrafe wegen Betrugs nicht bezahlt hatte. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Sehnde gebracht.

Bei Alkohol ab 3 Promille besteht laut Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit die Gefahr einer Alkoholvergiftung, manche Menschen sind dann schon bewusstlos oder gar im Koma. Ab 3,5 Promille bestehe Lebensgefahr.