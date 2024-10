30.000 Euro für historische Gymnastikhalle in Bernburg

Eine 1935 erbaute und nahezu unveränderte Gymnastikhalle in Bernburg wird als Zeitzeugnis aufwendig erhalten. (Foto Illustration)

Bernburg - Fast 90 Jahre alt und in ihrem schlichten Erscheinungsbild nahezu im Original erhalten: Für den Erhalt einer historischen Gymnastikhalle in Bernburg im Salzlandkreis gibt es Geld von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Für Fenster, Türen und den Fußboden werden 30.000 Euro gespendet. Der 1935 errichtete Holzbau mit massivem Fundament gilt der Stiftung zufolge als wichtiges Zeugnis der Reformbewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Bewegung habe unter anderem für alternative Lebensweisen gestanden.

Die eingeschossige Halle im heutigen Stadtpark „Alte Bibel“ ist etwa hundert Quadratmeter groß und wurde von der Gymnastiklehrerin Magdalene Trenkel (1894-1967) zu Unterrichtszwecken gebaut, wie es hieß. Architekt war demnach Carl Börner (1880-1953). Ein drohender Abriss der kleinen, sanierungsbedürftigen Sporthalle sei vom Tisch.