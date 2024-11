In einer Fußgängerzone treffen Einsatzkräfte auf einen Mann mit großem Hund. Er droht damit, ein Messer gegen sie einzusetzen.

30-Jähriger bedroht Polizei mit Messer in Achimer Innenstadt

Achim - Ein Mann hat in Achim Polizeibeamte mit einem Messer bedroht. Der 30-jährige aus Hannover war dort am Abend in einer Fußgängerzone unterwegs, als es aus noch unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung kam, wie die Polizei mitteilte.

Im Eingangsbereich eines Geschäfts trafen die Einsatzkräfte den Mann an. Er war mit einem Messer bewaffnet und drohte, die Polizisten zu erstechen. Zudem hatte er einen großen Hund dabei. Nachdem die Beamten den 30-Jährigen ansprachen, konnten sie ihn widerstandslos entwaffnen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, verletzt wurde niemand.