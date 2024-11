In Berlin wird ein Mann von einem Unbekannten durch Schüsse verletzt. Erst am Mittwoch war bereits ein anderer Mann durch Schüsse getötet worden. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Ein 30-Jähriger ist in Berlin durch Schüsse verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge lief der Mann in der Nacht auf Freitag auf einem Gehweg im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf - dort wurde ihm von einer unbekannten Person in den Rücken geschossen, teilte die Polizei mit. Der oder die Tatverdächtige flüchtete daraufhin.

Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde und stationär verblieb, wie es hieß. Die Mordkommission des Landeskriminalamts ermittelt.

In der Vergangenheit ist es in Berlin vermehrt zu Schüssen gekommen. Erst in der Nacht zu Mittwoch kam es in Berlin-Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung mit Schüssen. Dabei starb ein 31-jähriger Mann. Auch hier sind die Täter bisher unbekannt.