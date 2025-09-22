Bei einem Streit wird ein 30-Jähriger schwer verletzt und muss reanimiert werden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Weißwasser - Bei einem Streit in Weißwasser in der Oberlausitz ist ein 30 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen seien mindestens zwei Menschen in den Streit verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Weitere Details nannte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Der Mann war am frühen Abend nach einem Hinweis einer Zeugin gefunden worden. Er musste laut Polizei reanimiert werden. Danach sei der 30-Jährige per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, er schwebe weiter in Lebensgefahr.

Wie die Polizei zudem mitteilte, wurde mittlerweile ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Zeugen der Tat seien gebeten, sich bei der Polizeidirektion Görlitz zu melden.