Sebnitz - Das Jubiläum von Sachsens größtem Volksfest 2025 in Sebnitz ist eine Premiere. Der 30. „Tag der Sachsen“ wird erstmals grenzüberschreitend gefeiert und Dolní Poustevna (Niedereinsiedel) auf tschechischer Seite einbezogen, wie die Ausrichterstadt Sebnitz ankündigte. Damit soll nach Angaben des Kuratoriums „Tag der Sachsen“ ein „bedeutendes Zeichen der regionalen Zusammenarbeit“ gesetzt werden.

Freude auf der anderen Seite der Grenze

Für Robert Holec, Bürgermeister der angrenzenden Nachbarstadt, ist es eine „hervorragende Gelegenheit, unsere Städte und Kulturen miteinander zu verbinden“. Sie wollen das Fest zu „einem unvergesslichen Erlebnis“ machen und „die Freundschaft zwischen unseren Kommunen weiter stärken“.

Sebnitz ist zu zweiten Mal nach 2003 Gastgeber. Das Motto „Auf blühende Erlebnisse!“ spiegelt „die einzigartige Identität der Stadt mit dem traditionellen Kunstblumenhandwerk“ wider, fasst ihre Traditionen, den Gemeinschaftssinn und auch Lebendigkeit und Vielfalt zusammen, die die Stadt ausmachen, bringe Menschen zusammen und feiere das kulturelle Erbe, sagte Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar.

Countdown der Vorbereitung läuft

Zusammen mit dem Sebnitzer Blumenmädchen Leonie Werner gab Kretzschmar symbolisch den Startschuss für den Countdown. Die Vorbereitungen für das größte Fest der Vereine und Verbände im Freistaat laufen bereits auf Hochtouren, „verbunden mit Vorfreude auf ein gelingendes Festwochenende“, sagte „Tag der Sachsen“-Kuratoriumspräsident Matthias Rößler. Das Fest sei dank der Initiative und großen Unterstützung der Sebnitzer Bürgerschaft „in aller Munde“.

Ein engagiertes Projektteam arbeitet bereits intensiv an den Details des Festes. Am 17. September soll es eine dritte Werkstatt geben, wo sich Interessierte mit Expertise und Engagement beteiligen können. Sebnitz wolle zum „Tag der Sachsen“ in voller Blüte erstrahlen „und für "(auf)blühende Erlebnisse" sorgen, sagte Kretzschmar. Das Fest „bietet uns die einzigartige Gelegenheit, unsere Heimat in all ihrer Vielfalt zu präsentieren und gemeinsam zu feiern“.

Vom 5. bis 7. September 2025 soll in der Stadt mit rund 9500 Einwohnern am Rande der Sächsischen Schweiz die erste Biennale des 1992 begründeten Bürgerfests laufen. Nachdem sich wegen des gewachsenen Aufwands für solcherart Großveranstaltungen keine Ausrichterkommune beworben hatte, findet es nur noch alle zwei Jahre statt und die Ressourcen werden gebündelt.