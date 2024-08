Eine Lagerhalle mit Baumaschinen steht in Flammen - und wird komplett zerstört. Der Schaden ist hoch.

Nienhagen - Beim Brand einer Lagerhalle in Nienhagen im Landkreis Celle ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Verletzte gab es bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Halle, in der Baumaschinen aufbewahrt wurden, sei bei dem Feuer vollständig zerstört worden - einschließlich der Maschinen. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer wurde gelöscht.