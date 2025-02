Das alte Haus in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz wurde bei dem Feuer komplett zerstört.

Am Montagabend brennt in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz ein 300 Jahre altes Haus bis auf die Grundmauern ab. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. (Symbolbild)

Hohnstein/Dresden - Ein rund 300 Jahre altes Wohnhaus ist in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz abgebrannt. Ein 66 Jahre alter Mann und dessen 68-jährige Frau, die dort wohnten, konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Das Feuer im Obergeschoss des Hauses im Ortsteil Hohburkersdorf war aus bisher nicht geklärter Ursache am Montagabend ausgebrochen. Es sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt, hieß es. Der Mann und die Frau seien bei Bekannten im Dorf untergekommen.