Emden - Die 33. Ausgabe des Internationalen Filmfestes Emden-Norderney wird an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) mit dem französischen Spielfilm „Divertimento - Ein Orchester für Alle“ eröffnet. Dazu wird die Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar zu Gast sein. Die Deutschlandpremiere ist der Auftakt des einwöchigen Publikumsfestivals, zu dem die Veranstalter mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher in Emden und auf Norderney erwarten.

Im Filmfestprogramm sind in diesem Jahr mehr als 60 Lang- und Kurzfilme zu sehen, darunter 19 Premieren oder deutsche Erstaufführungen. Als prominente Gäste kommen unter anderem die Schauspieler Nina Gummich, Oliver Mommsen und Moritz Bleibtreu. Bleibtreu wird für seine herausragenden schauspielerischen Leistungen mit dem Emder Schauspielpreis ausgezeichnet. Insgesamt wird in diesem Jahr in elf Wettbewerben ein Preisgeld von 65.500 Euro ausgelobt.