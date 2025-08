Verdächtige in U-Haft

Die Tatverdächtige befindet sich seit Mai 2025 in Untersuchungshaft. (Illustration)

Oldenburg - Nach dem gewaltsamen Tod eines 41-Jährigen in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist gegen seine Ehefrau Anklage wegen Totschlags erhoben worden. Die 33-Jährige soll nach einem Streit am 9. Mai mit einem Küchenmesser auf den Mann eingestochen haben, wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg mitteilte. Das Opfer erlag trotz Rettungsversuchen vor Ort der schweren Verletzung.

Bereits einige Tage zuvor soll es zum Streit zwischen den Eheleuten gekommen sein, woraufhin die 33-Jährige Zuflucht bei einem Bekannten gesucht haben soll. Am Tatabend soll der Ehemann dort hingekommen sein, es kam zum Streit. Danach ereignete sich in dem Haus die Tat. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft. Ob und wann das Hauptverfahren eröffnet wird, entscheidet nun das Landgericht Oldenburg.