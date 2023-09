Hannover - Ein 33-Jähriger ist am Mittwoch im Mittellandkanal in Hannover-Vinnhorst ertrunken. Bei einem Wasserrettungseinsatz der Feuerwehr Hannover wurde der Mann am Abend aus dem Wasser geborgen, konnte an Land aber nicht wiederbelebt werden, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte. Passanten waren auf den Mann im Kanal aufmerksam geworden und hatten die Rettungskräfte alarmiert. Diese fanden den 33-Jährigen nach kurzer Suche schnell unter Wasser an einer Spundwand, wie die Polizei später mitteilte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.