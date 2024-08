Ein 34-Jähriger gerät mit zwei Männern in Neukölln in einen Streit. Daraufhin verletzt ihn einer der Unbekannten mit einem Messer. Die Polizei ermittelt.

Berlin - Ein 34-jähriger Mann ist bei einem Streit in Berlin-Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Mann am späten Freitagabend in der Lipschitzallee mit zwei unbekannten Männern in einen Streit geraten sein. Einer der Männer habe ihn dann mit einem Messer am Bauch verletzt. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Der 34-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung.