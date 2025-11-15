Nach einer Messerattacke in Bremen schwebt ein 34-Jähriger in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Bremen - Ein 34-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Bremen-Vahr mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Kenntnisstand stach ein Mann auf den 34-Jährigen mit einem Messer ein. Anschließend flüchtete der Mann.

Kriminaldauerdienst sucht nach Zeugen

Den 34-Jährigen fanden die Beamten verletzt in einem Treppenhaus eines Wohnhauses. Die Polizisten sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und Beweismittel und befragten erste Zeugen. Zu den Hintergründen der Tat konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft derzeit noch keine Angaben machen. Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun und sucht nach Zeugen.