Ein Mann wird in seinem Wohnhaus mit einem Messer attackiert und stirbt. Was bisher über die Tat bekannt ist.

Die Polizei nahm einen Verdächtigen nach einem Messerangriff in Bremen fest. (Symbolbild)

Bremen - Nach einem Messerangriff in Bremen ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 34-Jährige starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler nahmen einen Verdächtigen fest. Ein Haftrichter soll noch am Wochenende entscheiden, ob der 29-Jährige in Untersuchungshaft kommt.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Freitagnachmittag in einem Wohnhaus in Bremen-Vahr. Der 29-Jährige soll mit einem Messer auf seinen Bekannten eingestochen haben und anschließend geflüchtet sein. Einsatzkräfte fanden das Opfer im Treppenhaus. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, die Ärzte konnten ihm jedoch nicht mehr helfen.

Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Polizisten sperrten den Tatort ab, sicherten Spuren und befragten Zeugen. Am Samstagabend nahmen sie den Verdächtigen widerstandslos fest, als er gerade mit seinem Verteidiger zur Polizei gehen wollte.