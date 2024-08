Kurz vor Ende des Monats gehen die Temperaturen noch mal in die Höhe - besonders in Brandenburg. Aber auch in Berlin wurde es hochsommerlich heiß.

Cottbus/Berlin - In Cottbus ist am Donnerstag die deutschlandweit höchste Temperatur des Tages gemessen worden. Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kletterte das Thermometer gegen 15.50 Uhr auf 35,5 Grad.

Berlin und Brandenburg seien insgesamt ein Hitze-Hotspot gewesen. „Man kann guten Gewissens behaupten, dass heute der heißeste Tag des Jahres in Berlin und Brandenburg war“, hieß es vom DWD mit Blick speziell auf diese Region.

Auch der zweite Platz in der Rangliste der heißesten Orte des Tages in Deutschland ging an Brandenburg: In Wusterwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden gegen 16.30 Uhr 35,3 Grad gemessen. Der drittwärmste Ort in Brandenburg war die Landeshauptstadt - in Potsdam kletterten die Temperaturen bis auf 35,2 Grad.

Auch in Berlin wurde die 30-Grad-Marke deutlich überschritten: In Berlin-Tempelhof wurden 34,7 Grad gemessen, in Berlin-Dahlem und Berlin-Buch 34,1 Grad. In allen Fällen handelt es sich um vorläufige Messwerte.