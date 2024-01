35-Jährige zahlt 95.000 Euro an „Superman“-Betrüger

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Erfurt - Eine 35-jährige Frau aus Erfurt hat 95.000 Euro an einen Betrüger gezahlt, der sich als der britische Schauspieler Henry Cavill ausgegeben hat. Laut den Angaben der Polizei vom Dienstag wurde die Erfurterin im vergangenen Jahr über eine Social-Media-Plattform von dem Betrüger angeschrieben.

Er stellte ihr ein persönliches Treffen in Deutschland in Aussicht. Im Gegenzug sollte sie eine Aufwandsentschädigung leisten sowie für die Organisationskosten und die Zustellung eines Paketes bezahlen. Nachdem die Frau etwa 95.000 Euro an verschiedene Konten überwiesen hatte, wurde ihr klar, dass sie auf einen Betrug reingefallen ist. Daraufhin erstattete sie Anzeige.

Der Schauspieler Henry Cavill ist unter anderem durch seine Filmrolle als „Superman“ bekannt.