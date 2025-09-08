Schreck in Erfurter Kneipe: Gäste greifen ein, als ein Mann plötzlich mit einem Messer auf seinen Bekannten losgeht. Was hinter der Tat steckt, bleibt zunächst unklar.

Erfurt - Ein 36-jähriger Mann hat in einer Gaststätte in der Erfurter Innenstadt einen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem 37-jährigen Opfer um einen Bekannten des Tatverdächtigen. Anwesende Gäste seien eingeschritten und hätten Schlimmeres verhindert, hieß es.

Der Polizei zufolge wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei ein Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Auch zum Hintergrund der Tat werde weiter ermittelt.