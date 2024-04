36-Jähriger rast in Zerbst vor Polizeikontrolle davon

Zerbst - In Zerbst hat ein 36-jähriger Autofahrer versucht, der Polizei davonzurasen. Die Beamten wollten den Mann laut Mitteilung am frühen Sonntagmorgen ohne speziellen Verdacht kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte und fuhr innerhalb von Zerbst teils schneller als Tempo 100. Die Polizisten konnten ihn schlussendlich stoppen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Tests auf Alkohol und Drogen blieben negativ. Der Beschuldigte muss sich den Angaben zufolge nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.