Mitten in der Nacht verunglückt ein junger Mann in Nordsachsen mit seinem Wagen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Wiedemar - Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 183 ist ein 36-Jähriger ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Fahrzeug von Brehna in Richtung Delitzsch in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Am Auto entstand Totalschaden. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.