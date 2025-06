Ein Mann kommt mit seinem Auto von der Straße ab, reißt das Lenkrad ruckartig nach rechts und prallt gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber bringt den 37-Jährigen in ein Krankenhaus.

Ein 37 Jahre alter Mann wurde nach einem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Badbergen - Ein 37-jähriger Autofahrer ist in Badbergen (Landkreis Osnabrück) gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Mittwochnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve nach links von der Straße ab, lenkte in die entgegengesetzte Richtung und stieß gegen einen Baum. Feuerwehrleute mussten den Mann aus dem Auto befreien.