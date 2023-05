37-Jähriger in JVA Halle tot in Gefängniszelle gefunden

Halle - Ein 37-Jähriger ist am Samstag in der Justizvollzugsanstalt Halle tot in seiner Zelle gefunden worden. Es werde von einem Suizid ausgegangen, teilte das Justizministerium am Sonntag mit. Der Mann saß seit April 2023 in Untersuchungshaft, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes. Der 37-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits eine Haftstrafe verbüßt.

Das Justizministerium will den Todesfall zum Anlass nehmen, die Maßnahmen zur Verhinderung von Selbsttötungen bei Gefangenen in den Justizvollzugseinrichtungen des Landes intensiv zu erörtern. Bereits im Januar hatte in der Justizvollzugsanstalt Halle ein Mann Suizid begangen.